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В Калуге повысится температура воздуха

Дмитрий Ивьев
17.09, 05:50
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В четверг, 17 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 21 градуса.

Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

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