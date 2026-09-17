В Калуге повысится температура воздуха
В четверг, 17 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 21 градуса.
Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
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