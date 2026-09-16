В Калужской области 16 сентября немного похолодает
В Калужской области 16 сентября немного похолодает
В среду, 16 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 8 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.
Ветер северный, очень слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.
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