В Калужской области 16 сентября немного похолодает

В среду, 16 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 8 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Ветер северный, очень слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.