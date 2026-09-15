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В Калужской области сохранится сухая погода

Дмитрий Ивьев
15.09, 05:50
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Во вторник, 15 сентября, в Калужской области будет облачно. Осадков не прогнозируется.

Утром температура опустится до плюс 8 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

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