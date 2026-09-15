В Калужской области сохранится сухая погода
Во вторник, 15 сентября, в Калужской области будет облачно. Осадков не прогнозируется.
Утром температура опустится до плюс 8 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.
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