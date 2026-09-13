В Калужской области прогнозируют теплое воскресенье

В воскресенье, 13 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Ветер северный, очень слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.