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В Калужской области прогнозируют теплое воскресенье

Дмитрий Ивьев
13.09, 05:50
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В воскресенье, 13 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Ветер северный, очень слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

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