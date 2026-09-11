В Калужской области заметно похолодает
В пятницу, 11 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.
Западный ветер усилится: порывы достигнут 6 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится до 744 миллиметров ртутного столба.
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