Летнее тепло вернется в Калугу
В четверг, 10 сентября, в Калужской области установится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 12 градусов, днём воздух прогреется до плюс 26 градусов.
Ветер южный, слабый — порывы не превысят 4 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится до 741 миллиметра ртутного столба.
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