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В Калужской области немного похолодает, усилится ветер

Дмитрий Ивьев
19.08, 05:50
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В среду, 19 августа, будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Западный ветер усилится: порывы достигнут 6 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повысится до 738 миллиметров ртутного столба.

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