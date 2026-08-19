В Калужской области немного похолодает, усилится ветер
В среду, 19 августа, будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Западный ветер усилится: порывы достигнут 6 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится до 738 миллиметров ртутного столба.
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