В Калужской области 18 августа ожидается тёплая погода
Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов.
Ветер восточный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.
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