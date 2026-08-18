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В Калужской области 18 августа ожидается тёплая погода

Дмитрий Ивьев
18.08, 05:50
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Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов.

Ветер восточный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.

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