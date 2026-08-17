В понедельник в Калуге ожидается переменная облачность
Днём воздух прогреется до +23°C, а ночью температура опустится до +14°C.
Ветер будет слабым, юго-западного направления, с порывами до 15 м/с. Осадков днем не прогнозируется, но ближе к вечеру и ночи возможно небольшое потепление и повышение влажности.
Хорошее время для прогулок на свежем воздухе! ☀️
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь