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Погода

В понедельник в Калуге ожидается переменная облачность

Михаил Тырин
17.08, 07:16
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Днём воздух прогреется до +23°C, а ночью температура опустится до +14°C.

Ветер будет слабым, юго-западного направления, с порывами до 15 м/с. Осадков днем не прогнозируется, но ближе к вечеру и ночи возможно небольшое потепление и повышение влажности.

Хорошее время для прогулок на свежем воздухе! ☀️

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