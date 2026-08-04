В Калужской области прогнозируют сухую и безветренную погоду
В Калужской области прогнозируют сухую и безветренную погоду
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков, однако в ранние часы возможно образование тумана.
Утром температура воздуха составит +20 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +25.
В течение дня ветер несколько раз сменит направление от северо-восточного до юго-восточного, его скорость не превысит 3 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится от 747 до 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43-5%.
УФ-индекс высокий – 7 баллов, геомагнитная обстановка в состоянии слабой бури – 3 балла.
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