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В Калужской области прогнозируют сухую и безветренную погоду

В Калужской области прогнозируют сухую и безветренную погоду
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 06:12
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Синоптики прогнозируют отсутствие осадков, однако в ранние часы возможно образование тумана.

Утром температура воздуха составит +20 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +25.

В течение дня ветер несколько раз сменит направление от северо-восточного до юго-восточного, его скорость не превысит 3 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится от 747 до 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43-5%.

УФ-индекс высокий – 7 баллов, геомагнитная обстановка в состоянии слабой бури – 3 балла.

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