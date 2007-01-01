В Калужской области прогнозируют летний зной
Погода

В Калужской области прогнозируют летний зной

Дмитрий Ивьев
06.05, 05:50
В среду, 6 мая, сохранится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 28 градусов — это самый тёплый день на начало мая за последние годы. Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 741 миллиметр ртутного столба.

Такая жаркая погода создаёт отличные условия для отдыха на природе, но требует соблюдения мер предосторожности: рекомендуется пить больше воды, избегать пребывания под открытым солнцем с 12 до 16 часов, использовать головные уборы и солнцезащитные средства.

