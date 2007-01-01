В Калужскую область идет июньская жара

В понедельник, 4 мая синоптики обещают ясный и теплый день без осадков.

Утром воздух прогреется до +14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +24 градусов тепла.

Ветер юго-западный скоростью 3-6 метров в секунду. Давление составит 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — от 34 до 46 %.

Ультрафиолетовый индекс умеренный - 5 баллов, но головной убор уже не помешает. Геомагнитное поле спокойное - 3 балла.

Тем, кто собирается выходить на улицу, советуют вспомнить про лёгкую одежду и кепки или шляпы. Однако тёплые вещи убирать не стоит — погода в мае бывает обманчивой.