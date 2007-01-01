Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Синоптики обещают жителям Калужской области летнюю жару
Новость дня Погода

Синоптики обещают жителям Калужской области летнюю жару

Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Центральной России.
Ольга Володина
03.05, 18:12
0 241
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Уже в начале рабочей недели Калужская область окажется в тёплом секторе циклона, который с юга подпирает антициклон.

Специалисты ожидают наступления метеорологического лета. К середине недели столбики термометров днём могут превысить отметку в +26 градусов.

Однако радоваться жаре долго не придётся. Во второй половине недели погода начнёт портиться — температура пойдёт вниз. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют уже всего + 9–14 градусов, в сопровождении кратковременных дождей.

По мнению метеорологов, весь май пройдёт в режиме температурных качелей. Короткие периоды почти летнего зноя будут резко сменяться ощутимым похолоданием.

Но есть и хорошая новость: конец мая в регионе обещает стать по-настоящему жарким. Лето всё-таки придёт.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода прогноз погоды тепло
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpUbHdzY3lscUJ1WWx1YW9jcVdPNkE9PSIsInZhbHVlIjoiakhTSXpxOU9Nd1R5ZlZsRG1pSXcreGlIckNHRXZHM3ZkSUdVQnpkQ0NWbTRPOWdvZUdqbGswTVJEc3FOQ1h1dFkwRGdGVE1FTDVrK3JaWXJZM0hESDdpWENBbmxmTkMrRUhHMldmYi8vbFN2L2QwaU12eklHNEFhalQ0dWRVVEZrUDk1cDZNaG8zU1praW1lcEh5d0E2ZXlvZllicXovTEFxQUIxM0dtRGJnZ0lXZjF4eUZYa0NhWkFQZWN4UEFNOUxIOEdsT3BEOUVhcW42MUYwaXJoL1FWODhMVHV0bE4zTHZQa1hRbEdSdStmM0NHSlh1V0o3TlF1aUcwSHVPamNrVUFQMWUydm5kYVZzcWdtNjhnRElzb1FNOVhMbFRNMFRYYWYrZ3Z5SmlUNytKRytCeVh1QzIyclVrdVpFbnpNQTEyelFhajRpRlB1aGwwMGZVTUo5aVUxaXR5eTFicWx5KzdXN2tlNDJEYUJPaktJNkt5d3NUT1YxL2E1R2NwaFAvd1hPbUhqRnZtZzl4R3crWmY2d1hOK0x2TE9wNXlNTkRrWVUyS0t4ZGRwRHM0SzR0Mm8yYVV5TkxLZTl4OCIsIm1hYyI6IjM0MGMxMTI0NzQ2Yjk4MzljNTJjZDc2OGJkZTFlYmRkMGY3Mzc3ZGE4N2EyNjg0N2M0M2ZmYzc5ZWIwMGUzZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdjbnBMdStic2ZhOTdVZnprMGo0MXc9PSIsInZhbHVlIjoiS3EydVY1YTdYbDU5L1lDV2J2RTl4eFYxQ28xMzByRjJqVzlMY3dEbUtwM3FLQzV6dlBYNWZzTldTbC9WUVgzOXRXWFVLVnNCOHB1TkF0enBKMThJbmgzOTVnSDFHcERaK0d2SUhKZm93V0Z5SWFmVlNvMGhXTVQvT2dXWUJEekg4WHk2dm8zeFA5WGFkTUNzTCtNVWRSTHJzQU9yUTViYXUxS2N5SmpreVliNjUxbU5mRHV1WTgwT1ZXMXo1WGlrNGd2ME1Bb3Y4cEVqN212VzJUTWhGb08zQkVocTRzMmc1M0hHcVNpUW9XWmJKOGVsUk42eGlURUtrSGUzdzlacEo0TGViOVVTczZLejFCTTUzQVI2bTVLcDNjMFB0azNoK2xRNDJJMW8zRXB1ck5LUHFDTTF2RVA2aHFDNkFLa251b3VvNzZKUjN4L3lxc0srWDRqZ3VKUitzZGlsUGptN2dxdlp1Y2NsVERGMXB4SnBGUFFPbkRhNDdWYlBTMHJpRFRRSDR0bVdLNEVCZFY5YkZjUDdwU25DUUQ4WS9IV1VwYnBtU2xHNVdYbHBxV1JqdWpyc2p3S2ZzSnM3OEJrVGxCRHMvdSthWVlCaTJNcWNKN0wzQ0k4UUx5eStXVHZNNWZSUm04TnBFd28yZ0J0Qzl3eHR6RkpOczB0M0pyRjZFWkl3NktSNHpnakxzbS81SFM2RGNYa0o3b0ZmeE81cWxOdVFnZVdaTWlMclNNNHVRNXkxTENDbWYyb1FtSHVNYzZPbTVsZjNTQnk4L2tsV0dySE5YTTlZZ0MyREpQbEpSdDRtTzArUVdDMHBqdk5yN0tMT2VTQVFFaUp1TTdySCIsIm1hYyI6IjQ2ZTY0YzQ2MDlhMTdhNGQ3NzY3YmFlZDQ5NjQ3M2MzZmNlNDIxOWQxM2JhNTNlODk2YmNmNGIzNjA1YTU4MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+