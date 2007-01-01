Синоптики обещают жителям Калужской области летнюю жару
Уже в начале рабочей недели Калужская область окажется в тёплом секторе циклона, который с юга подпирает антициклон.
Специалисты ожидают наступления метеорологического лета. К середине недели столбики термометров днём могут превысить отметку в +26 градусов.
Однако радоваться жаре долго не придётся. Во второй половине недели погода начнёт портиться — температура пойдёт вниз. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют уже всего + 9–14 градусов, в сопровождении кратковременных дождей.
По мнению метеорологов, весь май пройдёт в режиме температурных качелей. Короткие периоды почти летнего зноя будут резко сменяться ощутимым похолоданием.
Но есть и хорошая новость: конец мая в регионе обещает стать по-настоящему жарким. Лето всё-таки придёт.
