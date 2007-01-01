В Калуге потеплеет до +13

В субботу, 2 мая, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 7 градусов, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов — это заметное потепление по сравнению с предыдущими днями.

Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 748 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье может потеплеть до +18.