В Калуге потеплеет до +13
В субботу, 2 мая, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 7 градусов, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов — это заметное потепление по сравнению с предыдущими днями.
Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 748 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье может потеплеть до +18.
