В Калужской области май начнётся с потепления
В пятницу, 1 мая, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 749 миллиметров ртутного столба.
В ближайшие дни потепление в Калуге продолжится. Температура воздуха достигнет +20 градусов.
