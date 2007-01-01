Главная Новости Погода В Калужской области апрель завершится облачной погодой
В Калужской области апрель завершится облачной погодой

Дмитрий Ивьев
30.04, 05:50
В четверг, 30 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов — это небольшое потепление по сравнению с предыдущими днями. Ветер северо-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Погода постепенно стабилизируется после периода дождей и прохлады. На следующей неделе и вовсе может потеплеть до +20.

