В Калужской области ожидается прохладная погода
В среду, 29 апреля, сохранится пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 6 градусов.
Ветер северо-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что холодный период постепенно завершается: несмотря на прохладу, устойчивых заморозков не ожидается. Уже к концу недели прогнозируется возвращение более тёплой и сухой весенней погоды.
