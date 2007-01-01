В Калужской области ожидается прохладная погода

Дмитрий Ивьев
29.04, 05:50
В среду, 29 апреля, сохранится пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Ветер северо-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что холодный период постепенно завершается: несмотря на прохладу, устойчивых заморозков не ожидается. Уже к концу недели прогнозируется возвращение более тёплой и сухой весенней погоды.

