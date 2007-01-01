В Калужской области прогнозируют дожди
Погода

В Калужской области прогнозируют дожди

Дмитрий Ивьев
28.04, 05:50
Во вторник, 28 апреля, будет пасмурно и дождливо. Осадки возможны в течение всего дня.

Утром температура составит около плюс 4 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 6 градусов.

Ветер западный, порывы достигнут 9 метров в секунду, что создаст ощущение более прохладной погоды. Атмосферное давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба.

Из-за сильного ветра и дождя видимость на дорогах может ухудшиться, а мокрое покрытие станет скользким. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, избегать резких манёвров и держать безопасную дистанцию. Пешеходам стоит использовать зонт, непромокаемую одежду и обувь с надёжной подошвой.

Новости по тегу
погода
