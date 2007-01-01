В Калужской области ожидается дождливая погода

В воскресенье, 26 апреля, в Калужской области будет пасмурно и дождливо. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём она не повысится — сохранится на том же уровне, а к вечеру начнётся похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.

Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы для региона.