В Калужской области потеплеет на выходных
В субботу, 25 апреля, погода начнёт возвращаться к весенней норме. Будет пасмурно, местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 12 градусов — это заметное потепление по сравнению с предыдущими днями.
Ветер сменит направление на юго-западное, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 735 миллиметров ртутного столба.
