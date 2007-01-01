В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 25 апреля, погода начнёт возвращаться к весенней норме. Будет пасмурно, местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 12 градусов — это заметное потепление по сравнению с предыдущими днями.

Ветер сменит направление на юго-западное, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 735 миллиметров ртутного столба.