Калужскую область ждёт облачная погода

В пятницу, 24 апреля, будет облачно, осадков не прогнозируется. Однако погода останется прохладной и ветреной после резкого похолодания накануне.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Ветер северо-западный сохранит силу — порывы достигнут 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 734 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы.