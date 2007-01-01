Калужскую область ждёт облачная погода
В пятницу, 24 апреля, будет облачно, осадков не прогнозируется. Однако погода останется прохладной и ветреной после резкого похолодания накануне.
Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 6 градусов.
Ветер северо-западный сохранит силу — порывы достигнут 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 734 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы.
