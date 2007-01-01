Температура воздуха в Калуге опустилась ниже нормы
Очередная волна холода пришла в наш регион.
Хотя по средним показателям апрель 2026 года пока теплее, чем должно быть.
- Средняя температура воздуха в Калуге в апреле превышает норму почти на один градус, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Мощный вклад в теплый итог месяца внесла первая пятидневка апреля с превышением нормы климата почти на 6 градусов. На новой рабочей неделе средняя температура воздуха опустилась ниже нормы на 4-5 градусов. Осадков за 3 недели апреля выпало 80% от средних многолетних значений.
Волна холода в четверг пришла из Арктики. Местами дождь может перейти в снег.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.