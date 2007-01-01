Температура воздуха в Калуге опустилась ниже нормы

Очередная волна холода пришла в наш регион.

Хотя по средним показателям апрель 2026 года пока теплее, чем должно быть.

- Средняя температура воздуха в Калуге в апреле превышает норму почти на один градус, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Мощный вклад в теплый итог месяца внесла первая пятидневка апреля с превышением нормы климата почти на 6 градусов. На новой рабочей неделе средняя температура воздуха опустилась ниже нормы на 4-5 градусов. Осадков за 3 недели апреля выпало 80% от средних многолетних значений.

Волна холода в четверг пришла из Арктики. Местами дождь может перейти в снег.