В Калужской области ожидается резкое похолодание
В четверг, 23 апреля, в Калужской области резко изменится погода. Будет пасмурно и дождливо, местами может пойти снег.
Утром воздух прогреется лишь до плюс 3 градусов, а днём, несмотря на световой день, температура даже немного опустится — до плюс 2 градусов. Такое необычное для конца апреля поведение связано с приходом холодной воздушной массы.
Северо-западный ветер усилится до 7 метров в секунду. Атмосферное давление резко понизится до 728 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых низких значений за весенний период.
