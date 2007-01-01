В Калужской области ожидается резкое похолодание

В четверг, 23 апреля, в Калужской области резко изменится погода. Будет пасмурно и дождливо, местами может пойти снег.

Утром воздух прогреется лишь до плюс 3 градусов, а днём, несмотря на световой день, температура даже немного опустится — до плюс 2 градусов. Такое необычное для конца апреля поведение связано с приходом холодной воздушной массы.

Северо-западный ветер усилится до 7 метров в секунду. Атмосферное давление резко понизится до 728 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых низких значений за весенний период.