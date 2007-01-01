В Калужской области заметно потеплеет

Дмитрий Ивьев
22.04, 05:50
В среду, 22 апреля, в Калужской области установится более комфортная погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 12 градусов — это значительное потепление по сравнению с предыдущими днями.

Ветер западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

