В Калуге сохранится прохладная погода
В Калуге сохранится прохладная погода

Дмитрий Ивьев
21.04, 05:50
Во вторник, 21 апреля, в Калужской области будет пасмурно. Местами возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов.

Ветер останется северным, умеренным — порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 742 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на положительные дневные температуры, утренние часы могут быть прохладными, а на отдельных участках дорог сохраняется риск гололедицы.

eyJpdiI6Im1BejhwSnBqS0hBb3pOWiswOS9kTWc9PSIsInZhbHVlIjoiZ0JiNTdNai9mVmk2azRYQWNXWE5QK0pYL2QyanhkVXl3OUpxRWxGd2ZGUWduME4zMjdJQXBYb0NCOXBza2IybXJreUU1QXVibmFLL3ZZWi9odXZvTE40OE9sY2xDZno5RW9aSTI5bnpxWko2MzU3aG40R3NJSjIvRzFSUm4rcDhaTVBIZ1lHaE1UUEZNRjZoOFdtWVlaTWx5a2xiTm16c29XdmFGWlBrdnBtMlkxWjgzOWxjZDJzc3hYZ01QcTFzZHIzcHVyWGxqMlFmMDZUbnZJMUtoYlZFcGN4UFBYSDAwRlRDVEdVbWcwMm50TGNmSTNpbzJ1UFV5S2tqSk9OUnZZejBRSEw5ak16TG9UTGtTY3VZaVErNStKR0NWSGsxb1hGZGt4MFkxRHJEbVd3SDZBVnE1ZW52bjhjQXZWY2hEMi8xaDF6a2l5aUI4Y0RldlRnNHVnRUp3UHpkTEpsQ2ZwcTRaa3hSdGxQRDA1RzJONFBRbnYvbVVPZk82RGpDQ2V5MXYya2dBTzFqR0dQSFZ6Qm1yeXVNVTVuWHVTbndOdFd5My9EY1labSs5UW1CVEpJNmZQajNSRGlQUkRjNiIsIm1hYyI6IjIxM2YzYzZkMjdhNjc5MzI3M2RkOGY2OTM5N2RhNDU2NmZmNTc1MTZkMGNmZGU3ZTE0MmYxYTIxZjIzNmQ5MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Inh6TmJnTlEySzBlbFBkWGxFV085eVE9PSIsInZhbHVlIjoiVkZZYWhIcHpMUmhOR3JOcVo1RFIzRHhKMkdaeXI0NGNTMzFzT1BMa2dwaGE1R3BLWXo4N1lHQjdsb1RLdmgwNGFWdXpiQjZIOXNMbHZzZzltMWtsMkI3VVNUWlRidmJ0THQvZ01PV3BzVnJsVHVsQWkwSzhUNVk3Uy9qTkxSeituZTRnSHl4RkFZRW5CWVV3WjVQa1J4T2poOSsxUEIxSzRYZGlGQnh2VkdWOTZRZDQ3Mlk2Z2tqZ0pRVEFON3pCMW5LbnFkOVVJdVJDbWgvSUdxMnZMaHlhcitoaVE2c0JIVGYzd1I2WVAvejFQNEdIS2ZTYVlWTXRmS2U4ZW0raUx5cnBwWlI0OW5IVTI0L2NrUjRuN3o0L0V5SENSQWVZZE1JRnRVZ1ZSMFdBc2U0dmxLQ1cxb2F2dERwK1didm5EejBNY2x3TnlFaEQxTkpVVjhKYW5tU3JHVHZhVUZvbDhXRkJ0Ty9NYzQwMlpaTkJsbnFnaVlUblV6Y1FOWnIvL1Q3QkFiMnFGUTBHMk83U2RWMElLelFzTEZlOFY4bklUZHh3T2VEV1dCWHJYUGMrYzl5amh0Ymd3TXBWYmdEYzQ4SDhYOGV0c24wQVZaRzdLQXorQzVHQ0toUjJla2tTMXlPTmFFaHI4SEJhbXJmaksxV3J0RU9iWGdmUjc2aU1ldG55Vzg5VWNpTkdtY29Zbmc5TmVGclRRcnZScFpTaEdyWllZZUhYdEFuU0wxbTRULy8zNGtvbDk0VUhTcDNpQlh1bm40czZQTUNQeUxTbDBnUy9oYklGZytGbW9SRkgvcnNBbFI0QnBrOTFQQUREODBzWUR5SHJIa09MaVd0QiIsIm1hYyI6IjliODMyMjU2ZWY2MzU0NzMxNzVjNWQ5Yjk2NWIyMGQ2NzEyMzljYWNhMDA0NzUwNjNiNmRmMzk5MzA0NGI1MmEiLCJ0YWciOiIifQ==
