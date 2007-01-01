В Калуге сохранится прохладная погода
Во вторник, 21 апреля, в Калужской области будет пасмурно. Местами возможен кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов.
Ветер останется северным, умеренным — порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 742 миллиметров ртутного столба.
Несмотря на положительные дневные температуры, утренние часы могут быть прохладными, а на отдельных участках дорог сохраняется риск гололедицы.
