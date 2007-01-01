В Калужской области резко похолодает
В понедельник, 20 апреля, в Калужской области будет пасмурно. Местами возможны осадки в виде дождя со снегом.
Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление — 744 миллиметра ртутного столба.
Из-за низких температур и смешанных осадков на дорогах сохраняется риск гололедицы, особенно на мостах, эстакадах и в тенистых участках.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь