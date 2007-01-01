В Калужской области резко похолодает

В понедельник, 20 апреля, в Калужской области будет пасмурно. Местами возможны осадки в виде дождя со снегом.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление — 744 миллиметра ртутного столба.

Из-за низких температур и смешанных осадков на дорогах сохраняется риск гололедицы, особенно на мостах, эстакадах и в тенистых участках.