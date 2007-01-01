В Калужской области 19 апреля ожидается прохладная и дождливая погода

В воскресенье будет облачно. Местами возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 8 градусов.

Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 745 миллиметров ртутного столба.