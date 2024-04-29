Апрель завершится теплой погодой

Дождей в прогнозах на ближайшие дни нет.

В Калуге будет солнечно. Температура воздуха – до +18 градусов.

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