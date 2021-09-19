В Калуге прошла студенческая регата

В субботу, 18 сентября, в областной столице завершилась вторая студенческая регата. Соревнования прошли на Яченском водохранилище.

В заездах принимали участие спортсмены из высших и средних учебных заведений.

В соревнованиях восьмерок победила команда КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В заезде ялов среди студентов вузов – гребцы КФ РАГУ МСХА им. К.А. Тимирязева, среди ссузов – спортсмены Калужского техникума электронных приборов.

В завершении регаты прошли показательные выступления спортсменов по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.