В Калуге прошла студенческая регата
В субботу, 18 сентября, в областной столице завершилась вторая студенческая регата. Соревнования прошли на Яченском водохранилище.
В заездах принимали участие спортсмены из высших и средних учебных заведений.
В соревнованиях восьмерок победила команда КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В заезде ялов среди студентов вузов – гребцы КФ РАГУ МСХА им. К.А. Тимирязева, среди ссузов – спортсмены Калужского техникума электронных приборов.
В завершении регаты прошли показательные выступления спортсменов по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.
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