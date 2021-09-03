Старейшая спортивная школа Калужской области отпраздновала 75-летие

В Калуге исполнилось 75 лет спортивной школе № 1. Поздравили тренеров и воспитанников Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, министр спорта Калужской области Олег Сердюков, руководители подразделений Городской Управы и депутаты Городской Думы.

Спортивная школа №1 была создана в 1946 году, из ее стен вышло множество выдающихся спортсменов, мастеров спорта, чемпионов и призеров престижных соревнований.

Многие годы здесь культивировались такие виды спорта как легкая атлетика, бокс, конькобежный спорт, футбол и фехтование. На базе Спортивной школы № 1 были созданы спортивные школы и школы олимпийского резерва по фехтованию, легкой атлетике, а также спортивная школа по футболу «Торпедо».

В настоящее время в школе открыто 30 групп, где 443 спортсмена занимаются волейболом, баскетболом и регби.

- Спортивная школа № 1 была создана в сентябре 1946 года, не прошло и полтора года после окончания Великой Отечественной войны, но даже в те тяжелые времена в нашем городе не забывали про спорт, заботились о развитии и воспитании молодого поколения, – подчеркнул Юрий Моисеев. – С историей этой школы связано становление многих видов спорта в Калуге. Хочу выразить глубокую благодарность всему тренерскому составу, на протяжении многих лет вы не только обучали, но и воспитывали тысячи юных калужан.

Глава городского самоуправления пожелал воспитанникам школы новых спортивных успехов, достижений и побед.