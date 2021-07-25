Обнинские волейболисты выиграли этап чемпионата России

В Санкт-Петербурге прошел шестой этап национального чемпионата по пляжному волейболу. В турнире приняли участие более 40 мужских команд со всей России.

Золотые медали выиграли спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк.

Наши игроки прошли через сито квалификации. Обнинские волейболисты в первых двух матчах на групповом этапе уступили своим соперникам. Но после этого Артем и Дмитрий добились побед в пяти поединках подряд. В финале наши спортсмены в трех сетах переиграли команду из Санкт-Петербурга.

Волейболисты клуба «Обнинск» Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк – победители шестого этапа чемпионата России.

Примечательно, что для Артема Ярзуткина – победителя юношеских Олимпийских игр 2014 года – этот турнир стал первым за последний год. Спортсмен восстанавливался после травмы.