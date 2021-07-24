Губернатор отпраздновал 65-летие Обнинска участием в Атомном марафоне

Первый наукоград отмечает в субботу, 24 июля, свой юбилей. Праздничные события будут проходить в течение всего дня.

Массовым получился уже шестой по счету Атомный марафон. В нем приняли участие более 1000 профессиональных спортсменов и любителей. В их числе оказался и губернатор Калужской области Владислав ШАПША, который преодолел дистанцию в 5,5 километров.

- Это моя первая серьезная пробежка после месячного восстановления от коронавируса. Очень много любителей бега собралось, 1200 спортсменов пробежали, - сказал после финиша губернатор. - Поздравляю Обнинск. Сегодня городу исполняется 65 лет. У всех в наукограде царит прекрасное настроение.