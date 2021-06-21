Обнинские волейболисты стали лучшими в ЦФО

В Костроме завершилось первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. За медали и путевку в финал всероссийских соревнований боролись 20 женских и 18 мужских пар.

Успешно выступили в Костроме воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и волейбольного клуба «Обнинск». Дмитрий Цветков и Тимофей Аверинский без поражений прошли весь турнирный путь.

В шести матчах наши спортсмены были сильнее своих соперников, при этом выигрывая поединки с сухим счетом.

- В Костроме у нас был небольшой эксперимент, - сказал Заслуженный тренер России Игорь Олефир. - Дмитрий Цветков уже имеет определенный опыт, он даже в прошлом году успешно выступал на молодежном кубке страны. Тимофей Аверинский – новый игрок для нашей школы и клуба. Мы взяли его из классического волейбола. По сути дела, за 2 недели создали новую пару. В финале в начале августа ребятам будет сложно, но мы будем бороться.