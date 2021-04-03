Калужские лыжницы выступили на чемпионате России

В Тюмени завершился чемпионат страны по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовали две спортсменки из Калужской области.

В эстафете 4 по 5 километров у женщин обнинская лыжница Дарья Сторожилова в составе сборной Санкт-Петербурга заняла 6-ое место. Калужанка Майя Якунина в команде Центрального федерального округа показала 7-ой результат.



В субботу, 3 апреля, женщины пробежали последнюю гонку на чемпионате России – классический масс-старт на 30 километров. Дарья Сторожилова финишировала с 19-ым временем.