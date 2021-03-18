Обнинские волейболисты дважды победили в Белгороде

В одной из столиц российского волейбола прошли очередные матчи Первой лиги чемпионата страны. Клуб «Обнинск», укомплектованный воспитанниками спортивных школ Калужской области, встречался с «Белогорьем-3».

Обнинские юноши оказались дважды сильнее хозяев площадки. В первом поединке наши волейболисты не отдали соперникам ни сета – 25:14, 25:15, 25:23.

Во второй встрече клуб из Калужской области победил в четырех партиях - 25:22, 17:25, 25:23, 25:13.

30 и 31 марта «Обнинск» в борьбе за 9 место проведет два домашних матча с «Белогорьем-3».