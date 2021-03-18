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Обнинские волейболисты дважды победили в Белгороде
В одной из столиц российского волейбола прошли очередные матчи Первой лиги чемпионата страны. Клуб «Обнинск», укомплектованный воспитанниками спортивных школ Калужской области, встречался с «Белогорьем-3».
Обнинские юноши оказались дважды сильнее хозяев площадки. В первом поединке наши волейболисты не отдали соперникам ни сета – 25:14, 25:15, 25:23.
Во второй встрече клуб из Калужской области победил в четырех партиях - 25:22, 17:25, 25:23, 25:13.
30 и 31 марта «Обнинск» в борьбе за 9 место проведет два домашних матча с «Белогорьем-3».
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