«Калуга» и «Квант» последние матчи года сыграют со зрителями

Последний официальный матч в 2020 году оба профессиональных футбольных клуба Калужской области проведут со зрителями.

«Калуга» сыграет в Анненках против липецкого «Металлурга», а «Квант» на обнинском стадионе «Труд» примет спортивный клуб «Сахалин».

Матчи 15 тура Профессиональной футбольной лиги в Калужской области начнутся в 14:00 8 ноября.

Напомним, что обнинский «Квант» занимает 12 место среди 16 команд третьей зоны. «Калуга» идет на 10 строчке турнирной таблицы.

После зимнего перерыва турнир в третьем дивизионе возобновится в апреле 2021 года.