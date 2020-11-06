«Калуга» и «Квант» последние матчи года сыграют со зрителями

Последний официальный матч в 2020 году оба профессиональных футбольных клуба Калужской области проведут со зрителями.
«Калуга» сыграет в Анненках против липецкого «Металлурга», а «Квант» на обнинском стадионе «Труд» примет спортивный клуб «Сахалин».
Матчи 15 тура Профессиональной футбольной лиги в Калужской области начнутся в 14:00 8 ноября.
Напомним, что обнинский «Квант» занимает 12 место среди 16 команд третьей зоны. «Калуга» идет на 10 строчке турнирной таблицы.
После зимнего перерыва турнир в третьем дивизионе возобновится в апреле 2021 года.
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