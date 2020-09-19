О чём говорят лица: большой фоторепортаж с «Кросса нации»

В субботу, 19 сентября, в Калуге состоялся всероссийский спортивный праздник «Кросс нации».

В этом году по визуальным оценкам нашего фотокорреспондента на старт вышло около пяти тысяч жителей области и других регионов, хотя в прошлые годы число участников доходило до 10 тысяч. Видимо, сказалась пандемия и неважная погода.

Но, несмотря на эти заунывные факторы, хорошее настроение и заряд бодрости на празднике получили все, кто этого желал.

А тем, кто не вошел в число этих счастливчиков, предлагаем окунуться в мир позитива, посмотрев репортаж нашего фотокорра, который очень любит и умеет фотографировать людей.