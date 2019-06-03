ФК «Калуга» закончил сезон на шестом месте

В воскресенье, 2 июня, в Анненках состоялась последняя игра ФК «Калуга» в сезоне 2018-2019. Космонавты принимали у себя в гостях «Химик» из Новомосковска.

Победа в этой встрече могла вывести калужан на пятую строчку в турнирной таблице, однако этого сделать не удалось.

Встреча завершилась со счетом 0:0 и наш клуб, набрав 36 очков, завершил сезон на шестом месте.