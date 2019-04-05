Стройка Дворца спорта: что сейчас происходит на крупном объекте

В четверг, 4 апреля, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ посетил строительную площадку Дворца спорта, который возводится сейчас на пересечении улиц Ленина и Баррикад.

Будущий спортивный комплекс будет состоять из трех основных блоков, связанных между собой переходом: ледовой арены, водного комплекса и корпуса временного размещения спортсменов. Также проектом предусмотрена подземная парковка.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются с опережением графика производства работ. На объекте завершены земляные работы по разработке котлована - вывезено более 123 тысяч кубометров грунта. Произведено устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты, а также стен и колонн на отметке минус первый, минус второй этажи. На стройплощадке установлено пять башенных кранов. Задействовано 140 рабочих.

Губернатор положительно оценил проделанную работу и отметил необходимость соблюдения графика производства работ и в дальнейшем, организации конструктивного взаимодействия с региональными производителями строительных материалов, а также формированию эффективной инженерной инфраструктуры будущего Дворца спорта. Особое внимание глава региона уделил созданию условий для детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые должны будут иметь доступ ко всем ресурсам спортивного учреждения.

- Строить Дворец спорта нужно как следует - на века, - подчеркнул Анатолий Артамонов.

В настоящее время на территории будущей ледовой арены общей площадью 7 300 кв. метров выполнено бетонирование 206 колонн автостоянки из 312, 206 колонн подвала из 312, 491 метров стен автостоянки из 540, 81 метр стен подвала, 100 процентов перекрытий подземной стоянки. Также произведено бетонирование колонн первого этажа - 100 штук, стен первого этажа - 40 м., перекрытия первого этажа - 1400 кв.м., стен второго этажа - 12 м., продолжается подготовка арматурных каркасов стен и колонн.

На устройстве водного комплекса общей площадью 6 650 кв. м.. завершено бетонирование фундамента, стен, колонн и перекрытия подземной автостоянки. Выполнено бетонирование стен подвала: 520 метров стен из 570 метров, 100 колонн подвала из 206, 6000 кв. м перекрытий подвала; продолжается подготовка арматурных каркасов стен и колонн.

На площадке корпуса временного размещения спортсменов (общая площадь здания 13972,7 кв. м) выполнено устройство фундамента, колонн, бетонирование лестничной клетки и стен шахт лифта, 66 куб. м. балок каркаса; ведется подготовка арматурных каркасов.

Организована ливневая внеплощадочная канализация, протяженностью 140 метров с подключением к существующей сети. Осуществлено подключение площадки к сетям временного водоснабжения, электроснабжения и освещения.