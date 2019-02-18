Сельские спортивные игры в Анннеках: кто стал победителем

На прошедших выходных в Калуге на стадионе «Анненки» состоялись XII областные зимние сельские спортивные Игры 2019 года, в которых приняли участие представители 24 районов области и Калуги.
Мероприятие началось с традиционного парада, которым командовал заместитель директора областного Центра спортивной подготовки Сергей СУЛИК. Колонну возглавили победители прошлого года в своей группе – команда Дзержинского района. Сельские спортсмены успешно выступали в региональных и всероссийских соревнованиях. В числе их спортивных достижений - 1 место в Первенстве мира по универсальному бою и Кубок Губернатора Калужской области по лыжным гонкам 2019 года.
- Будьте здоровы и живите активно! - обратился к участникам и гостям соревнований заместитель губернатора области Константин ГОРОБЦОВ. - Скоро наступит весенняя пора, время насущных забот для тружеников села, а пока у вас есть прекрасная возможность показать свои физические способности и привлечь в самые разные виды спорта любителей. Отрадно, что все больше этот праздник объединяет молодежь и старшее поколение.
Сильнейших выявляли в классических видах - гиревой спорт, лыжные гонки, полиатлон, а также в соревнованиях операторов машинного доения и механизаторов. Свои достижения показали спортивные семьи и главы администраций.
В этом году в состязания были включены шахматы, шашки и городошный спорт, так как все они представлены в программе девятых всероссийских спортивных игр в Тюмени, к участию в которых будут рекомендованы лучшие спортсмены по итогам региональных игр.
Победителями XII областных зимних сельских спортивных Игр 2019 года стали команды Сухиничского и Думиничского районов, лидировавшие в своих группах. На втором месте команды Дзержинского и Ульяновского районов, на третьем – команды Малоярославецкого и Куйбышевского районов.
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