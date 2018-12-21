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Что сейчас происходит на стройке Дворца спорта

21.12.2018 16:27 0 517
Что сейчас происходит на стройке Дворца спорта

В Калуге продолжаются работы по возведению дворца спорта на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад. В пятницу, 21 декабря, заместитель губернатора области Алексей НИКИТЕНКО и  министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор ВИРКОВ осмотрели объект.

В настоящее время завершены работы по отрывке котлована с устройством технологического съезда. Выполнено шпунтовое ограждение стен котлована, а также водопонижающие скважины стройплощадки. Завершены работы по подготовке основания фундаментной плиты под спортивный комплекс. Осуществлено бетонирование фундаментной плиты ледовой арены, водного комплекса и корпуса временного размещения спортсменов, осуществляются работы по устройству внутреннего дренажа площадки.

Ведутся работы по армированию и бетонированию колонн и стен ледовой арены, водного комплекса, а также начаты работы по бетонированию плиты перекрытия подземной автостоянки. Выполняются работы по устройству кабельных линий для обеспечения объекта электроэнергией для нужд строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации объекта, также проводятся проектно-изыскательные работы по реконструкции котельной и прокладки магистральных тепловых сетей для обслуживания спортивного комплекса.

На строительстве объекта задействовано более 130 человек.

- Хочу поблагодарить наши службы, - отметил Алексей Никитенко. - Здесь приходится задействовать и энергетиков, и водоканал, и теплосети, и дорожные службы. Мы смогли организовать временную подачу энергии, но теперь переходим на постоянную: почти три мегаватта мощностей сюда будет заведено. К новому году здесь будет вся инфраструктура, которая будет работать на постоянной основе.

Особое внимание заместитель главы региона уделил работе, проводимой для минимизации последствий строительных работ для жителей близлежащих домов.

- В домах, расположенных в непосредственной близости от строительной площадки, проведена замена старых окон, выходящих на сторону застройки, на пластиковые оконные блоки из ПВХ профиля, - рассказал Никитенко. - Для уменьшения шумового воздействия, распространяющегося со строительной площадки, установлены шумозащитные экраны высотой до пяти метров. Надеюсь, что жители с пониманием отнесутся к временным трудностям. Дворец спорта станет уникальным для Калуги спортивным сооружением, и долгие годы будет служить калужанам.

Напомним, завершить строительство Дворца спорта планируется в 2020 году. Он будет состоять из трех объектов, связанных между собой переходом.

В корпусе временного размещения спортсменов предлагается разместить места для отдыха спортсменов на 250 человек. На первом этаже будут находиться стойка регистрации и зона загрузки кафе, на последнем этаже будет расположен конференц-зал, смотровая площадка.

Ледовая арена с трибунами на 3000 мест, в которой предполагается размещение административных помещений, раздевалок, технических помещений, а также универсального поля, при смене покрытий на котором возможно поведение различных мероприятий спортивного и развлекательного характера.

В водном комплексе с трибунами на 1100 мест предполагается бассейн для прыжков воду, 50-ти метровый бассейн с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями. Он так же включает в себя универсальный спортзал для игровых видов спорта, а также детский комплекс с чашей для обучения плаванию.


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Тэги: область
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