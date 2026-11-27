Спортсмены наукограда вернулись с наградами с Всероссийских соревнований по муай-тай «Кубок Содружества».

Турнир, прошедший в Нижегородской области, собрал около 700 спортсменов из 32 регионов страны. На счету спортсменов Калужской области медали высшей и бронзовой проб.

Сильнейшим в весовой категории до 42 кг стал представитель спортивного клуба «FIGHT BAZA» Ярослав Дупак.

«Бронзу» завоевала его сокомандница Анна Надточиева в весовой группе до 54 кг среди спортсменок 14-15 лет, сообщили в Минспорта.