Две медали завоевали калужские бойцы муай-тай на Всероссийском турнире
Спортсмены наукограда вернулись с наградами с Всероссийских соревнований по муай-тай «Кубок Содружества».
Турнир, прошедший в Нижегородской области, собрал около 700 спортсменов из 32 регионов страны. На счету спортсменов Калужской области медали высшей и бронзовой проб.
Сильнейшим в весовой категории до 42 кг стал представитель спортивного клуба «FIGHT BAZA» Ярослав Дупак.
«Бронзу» завоевала его сокомандница Анна Надточиева в весовой группе до 54 кг среди спортсменок 14-15 лет, сообщили в Минспорта.
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