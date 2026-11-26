В Можайске подвели итоги Первенства Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире приняли участие около 400 участников из 16 регионов страны.

В ходе состязаний самбисты из Калужской области завоевали медали всех достоинств. Победу в весовой категории до 72 кг одержала Владислава Керимова из спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Также «золото» у Софии Беляковой в группе до 50 кг, представляющей «СШ по борьбе».

Серебряным призером стала Вероника Панчехова из спортивной школы единоборств «Держава», выступавшая среди участниц свыше 80 кг. А бронзовые медали завоевали: Руслан Дзахаров (98+ кг) из спортшколы «Звезда», Ольга Безверхая (до 80 кг) из «СШ по борьбе» и Анжелика Гаченко (до 50 кг) из спортшколы «Луч», рассказали в Минспорта.