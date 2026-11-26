В соревнованиях участвуют около 300 ветеранов из 62 регионов России — это победители и призёры межрегиональных турниров 2025–2026 годов. Кубок подводит итог двухлетнего цикла состязаний: ранее турниры прошли во всех федеральных округах страны.

Мероприятие организовали Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Правительство Калужской области, а также профильные спортивные федерации — в том числе по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортивному метанию ножа и спорту слепых. Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул значимость турнира: по его словам, для кого-то эти соревнования могут стать стартом в профессиональном паралимпийском спорте. Девиз Кубка — «От борьбы — к победе. От победы — к жизни!». Глава региона отметил, что борьба учит не сдаваться, а победа укрепляет веру в себя — и эти уроки помогают преодолевать трудности в самых разных жизненных ситуациях.

Спортсмены соревнуются в нескольких дисциплинах: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, настольном теннисе (шоудауне), пауэрлифтинге, волейболе сидя и спортивном метании ножа.

С 2023 года в турнирах «Кубок Защитников Отечества» поучаствовали свыше 2000 ветеранов боевых действий, получивших травмы во время выполнения задач в ходе специальной военной операции.