Спортсмены из Калуги и Обнинска отличились на крупных теннисных соревнованиях.

В Брянске прошёл турнир «Хрустальный мяч», где за победу боролись 74 теннисиста из 13 регионов. Воспитанница спортшколы «Победа» Мирослава Шитая завоевала серебро в одиночном разряде.

Ещё одну награду — «бронзу» — взял Илья Пучков на турнире «Осенний Эйс» в Калуге. Он выступал в паре с Трофимом Сухих из Казани. В этих состязаниях участвовали 50 спортсменов из 15 регионов страны.