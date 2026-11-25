На соревнованиях в Подмосковье спортсмены из Калужской области завоевали 11 медалей, среди которых — пять золотых. В турнире участвовали 190 пловцов из 39 регионов страны, сообщили в Минспорта.

Настоящим лидером команды стала Анастасия Голубкова: она забрала «золото» на трёх дистанциях вольным стилем (50, 100 и 200 м) и на 50 м на спине, а также «серебро» на 150 м комплексным плаванием.

Не менее ярко выступила Полина Белякова (Талалаева): она поднялась на высшую ступень пьедестала на дистанции 50 м баттерфляем и трижды завоевала «серебро» — на 50 и 200 м вольным стилем и на 50 м на спине.

Ещё две медали в копилку команды принесла Ванесса Роленкова: «серебро» на 100 м вольным стилем и «бронза» на 200 м тем же стилем.