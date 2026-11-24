В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады — в соревнованиях участвовали свыше 700 спортсменов из 14 регионов.

Атлеты состязались в бочче, юнифайд-бочче, боулинге и пауэрлифтинге.

Две бронзовые медали в копилке Калужской области — их завоевали спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел». Сергей Чернов взял третье место в жиме, а его товарищ по команде Тимофей Ивашкин стал бронзовым призёром в троеборье.