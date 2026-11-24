Победителем областного смотра-конкурса специалистов по физическому воспитанию стала Светлана Годлина — тренер по фитнес-аэробике спортшколы «Авангард» из Перемышльского округа.

На конкурсе педагоги показывали авторские методики и проводили открытые тренировки с детьми. Для Светланы Годдиной это уже второе участие: в прошлый раз она вошла в пятёрку лучших, а в этом году взяла первое место.

Любовь к профессии у Светланы появилась ещё в детстве — на выбор пути повлиял её школьный учитель, а спортивный опыт помог найти своё направление. Она окончила бакалавриат и магистратуру КГУ имени К. Э. Циолковского, сейчас учится в аспирантуре и каждый год проходит курсы повышения квалификации, чтобы делать тренировки интереснее и эффективнее.

Светлана работает тренером третий год. За это время она организовала несколько крупных муниципальных соревнований, а её ученики не раз становились победителями и призёрами состязаний разного уровня.

В регионе продолжает работать программа «Земский тренер»: она помогает привлекать специалистов в небольшие населённые пункты — с численностью до 50 тысяч человек. Участникам программы выплачивают 1 миллион рублей. Чтобы принять в ней участие, нужно иметь профильное среднее специальное или высшее образование, переехать на работу из другого населённого пункта и отработать на новом месте не менее пяти лет.