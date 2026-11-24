Хоккейный клуб «Калужские ракеты» провёл две гостевые игры в Салехарде против «Факела Ямала» и в обоих матчах одержал победу со счётом 2:1 — так команда укрепила свои позиции в регулярном сезоне Российской хоккейной лиги.

В первом матче шайбы забросили Роман Репин и Кирилл Власов. Им помогли результативными передачами Никита Евсеев, Егор Корешков, Даниил Воронцов и Ярослав Князев.

Вторая встреча получилась напряжённее: основное время завершилось вничью, а победителя определили в серии буллитов. В игре отличился Кирилл Власов — он забросил шайбу в основное время при поддержке Романа Репина и Дмитрия Лукинова. Решающий буллит реализовал Вадим Никифоров.

Сейчас «Калужские ракеты» — лидеры Западной конференции: после 26 игр у команды 26 очков. Следующие матчи калужане сыграют на выезде против ХК «Брянск» — встречи запланированы на 3 и 4 декабря.