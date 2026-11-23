В Обнинске стартовал этап первенства России по волейболу
Соревнования начались на выходных.
Кубок олимпийского чемпиона Александра Савина проводится уже во второй раз, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
В Обнинск приехали девять сильнейших команд Центрального федерального округа – всего около 160 юношей в возрасте до 18 лет.
Матчи проходят в обновлённом спортзале школы олимпийского резерва Александра Савина с 10:00 до 16:00 до 26 ноября. Вход свободный.
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