Соревнования начались на выходных.

Кубок олимпийского чемпиона Александра Савина проводится уже во второй раз, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

В Обнинск приехали девять сильнейших команд Центрального федерального округа – всего около 160 юношей в возрасте до 18 лет.

Матчи проходят в обновлённом спортзале школы олимпийского резерва Александра Савина с 10:00 до 16:00 до 26 ноября. Вход свободный.